Calcio: Assemblea Lega Serie A non decide su diritti tv, aggiornata alla prossima settimana (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. – (Adnkronos) – Si è conclusa con un nulla di fatto l’Assemblea della Lega di Serie A convocata in videoconferenza e chiamata a votare sulle offerte di Sky e Dazn per i diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Nella riunione, alla quale erano presenti tutti i club, si è discusso anche della proposta da 1,7 miliardi dei fondi di privare equity per il 10% della Media Company. L’Assemblea della Lega Serie A si aggiornerà alla prossima settimana sempre sui temi dei diritti tv e dei fondi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. – (Adnkronos) – Si è conclusa con un nulla di fatto l’delladiA convocata in videoconferenza e chiamata a votare sulle offerte di Sky e Dazn per itv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Nella riunione,quale erano presenti tutti i club, si è discusso anche della proposta da 1,7 miliardi dei fondi di privare equity per il 10% della Media Company. L’dellaA si aggiorneràsempre sui temi deitv e dei fondi. L'articoloWeb.

TV7Benevento : Calcio: Assemblea Lega Serie A non decide su diritti tv, aggiornata alla prossima settimana... - sportface2016 : Al via l'assemblea della #Lega di #SerieA che discuterà dell'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 20… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Diritti TV, DAZN resta in vantaggio: oggi nuova assemblea: CdS –… - TeleDigitale : #SerieATIM #SerieA, oggi l'assemblea di Lega. Si decide su fondi e #dirittitv - ImpieriFilippo : RT @An_Bion: Anche i fondi di private equity parteciperanno domani all'assemblea di @SerieA chiamata anche a decidere sui #dirittiTv fra @D… -