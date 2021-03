Bonelli: “Verdi puntano ai territori a partire dal rapporto con i sindaci” (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – I Verdi lavorano, e puntano, a “un soggetto ecologista, civico, solidale che recuperi il rapporto con i Sindaci, perché si pensa troppo che la politica viva solo nel Parlamento, quando invece si devono coinvolgere nella trasformazione politica del Paese i tanti sindaci e amministratori che sui territori sono in prima linea nella trasformazione e nell’innovazione”, inclusi quelli “che non si riconoscono più nel Partito democratico”. A spiegarlo è Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – I Verdi lavorano, e puntano, a “un soggetto ecologista, civico, solidale che recuperi il rapporto con i Sindaci, perché si pensa troppo che la politica viva solo nel Parlamento, quando invece si devono coinvolgere nella trasformazione politica del Paese i tanti sindaci e amministratori che sui territori sono in prima linea nella trasformazione e nell’innovazione”, inclusi quelli “che non si riconoscono più nel Partito democratico”. A spiegarlo è Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi.

