Bologna, Sabatini: “Saremo arrabbiati, ma temo il Napoli. Gattuso scoperto da me” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il dirigente del Bologna Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha presentato il prossimo delicato impegno che vedrà i ragazzi di Mihajlovic sfidare il Napoli di Gattuso, reduce dallo spettacolare pareggio con il Sassuolo: "Il Bologna sarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Il Napoli lo temo molto, non aveva bisogno della componente emotiva aggiuntiva per far paura". Sabatini ricorda una delle sue scoperte di mercato più importanti, Gennaro Gattuso: "Non mi stancherò mai di dire che Rino l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui ho un affetto particolare. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette davanti le sue responsabilità. Gattuso non sarebbe andato a Sanremo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Il dirigente delWalterha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha presentato il prossimo delicato impegno che vedrà i ragazzi di Mihajlovic sfidare ildi, reduce dallo spettacolare pareggio con il Sassuolo: "Ilsarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Illomolto, non aveva bisogno della componente emotiva aggiuntiva per far paura".ricorda una delle sue scoperte di mercato più importanti, Gennaro: "Non mi stancherò mai di dire che Rino l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui ho un affetto particolare. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette davanti le sue responsabilità.non sarebbe andato a Sanremo ...

ItaSportPress : Bologna, Sabatini: 'Saremo arrabbiati, ma temo il Napoli. Gattuso scoperto da me' - - TuttoBolognaWeb : Sabatini: 'Col Napoli il Bologna sarà arrabbiato. Gattuso? Nutro affetto' - - ContropiedeA : Domenica alle 20,45 si affronteranno Napoli e Bologna: due squadre deluse dall'ultima di campionato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sabatini: 'Temo il Napoli, Gattuso? Non ha avuto fortuna con tutti quegli infortuni, Sanremo? Rino non ci sar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sabatini: 'Temo il Napoli, Gattuso? Non ha avuto fortuna con tutti quegli infortuni, Sanremo? Rino non ci sar… -