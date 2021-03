Bologna | Bordon Ausl | “Terapie intensive piene anche se i pazienti sono più giovani Questa nuova ondata sta avendo impatto violento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) “C’è stato un. Nell’ultima settimana abbiamo avuto in soli due giorni 209 ricoveri per Covid. Una violenza non paragonabile con la seconda, dove i numeri crescevano in maniera più graduale e e in un certo senso controllabile”. Parla chiaramente di “terza” Paolo, direttore dell’di. L’impennata di casi e di ricoveri degli ultimi giorni stanno di nuovo mettendo sotto sforzo le strutture della provincia, come a marzo.Come raccontato dal Fattoquotidiano.it, le, c’è la corsa a recuperare posti letto e i medici stanno facendo gli straordinari per curare tutti. “Di colpo abbiamo avuto persone che arrivavano al pronto soccorso con ...