Birmania: dimostranti di nuovo in strada dopo il bagno di sangue di ieri (Di giovedì 4 marzo 2021) I manifestanti anti golpe sono tornati oggi nelle strade di diverse città della Birmania dopo le proteste di ieri costate la vita ad almeno 38 persone, il bilancio più pesante dal colpo di Stato dell'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) I manifestanti anti golpe sono tornati oggi nelle strade di diverse città dellale proteste dicostate la vita ad almeno 38 persone, il bilancio più pesante dal colpo di Stato dell'...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Birmania, almeno 38 dimostranti uccisi ieri nelle proteste contro il golpe. FOTO - SkyTG24 : Birmania, almeno 38 dimostranti uccisi ieri nelle proteste contro il golpe. FOTO - marcoagosti : Escalation di violenza in Birmania: 38 dimostranti uccisi nelle proteste anti-golpe - LaPresse - angiuoniluigi : RT @FLepore76: In #Myanmar 38 dimostranti sono stati uccisi ieri da poliziotti al soldo di golpisti sanguinari: l'ennesima ondata di virus… - Linkiesta : RT @FLepore76: In #Myanmar 38 dimostranti sono stati uccisi ieri da poliziotti al soldo di golpisti sanguinari: l'ennesima ondata di virus… -