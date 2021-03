Vivendi | de Puyfontaine | ‘in 2020 con covid abbiamo dimostrato resilienza’

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La crisi legata all’emergenzaha avuto un impatto drastico su tutti i business e il gruppo haflessibilità e resilienza nel”. Ad affermarlo, nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati, è il presidente del direttorio di, Arnaud de. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... così come quella dei 'francesi' Arnaud dee del direttore generale di Canal Plus ... l'associazione dei piccoli azionisti di Tim - hanno molti rappresentanti di, prevedono una ...Nella rosa trovano posto l'attuale presidente Salvatore Rossi, l'ad Luigi Gubitosi e i rappresentanti dei soci rilevanti,con Arnaud Dee Cdp con Giovanni Gorno Tempini. ...Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La crisi legata all'emergenza Covid ha avuto un impatto drastico su tutti i business e il gruppo ha dimostrato flessibilità e resilienza nel 2020". Ad affermarlo, nel corso ...È successo di tutto nelle ultime 36 ore intorno a Tim, al suo consiglio di amministrazione e al suo titolo in Borsa. Ci sono notizie buone e altre che meritano un approfondimento maggiore. E c’è anche ...