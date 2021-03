UE, Patto Stabilità sospeso anche nel 2022. No rimozioni premature stimoli (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Confermate le anticipazioni della vigilia. Il quadro generale è ancora troppo incerto e la recrudescenza del virus, in scia al dilagare delle varianti e alla campagna vaccinale che procede piuttosto a rilento, ha fiaccato le già scarse speranze di una ripresa dell’economia in tempi rapidi. La Commissione europea è orientata a confermare anche sul prossimo anno la “clausola di sospensione generale” del Patto di Stabilità e di crescita e di procedere, invece, alla riattivazione del Patto dal 2023. Lo riferisce lo stesso esecutivo comunitario secondo in una comunicazione in cui, oggi, spiega i dettagli in base ai quali fornirà le sue raccomandazioni sulle regole di Bilancio. Bruxelles chiarisce che “la decisione andrà presa sulla base di una valutazione complessiva dello stato dell’economia, basata su ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Confermate le anticipazioni della vigilia. Il quadro generale è ancora troppo incerto e la recrudescenza del virus, in scia al dilagare delle varianti e alla campagna vaccinale che procede piuttosto a rilento, ha fiaccato le già scarse speranze di una ripresa dell’economia in tempi rapidi. La Commissione europea è orientata a confermaresul prossimo anno la “clausola di sospensione generale” deldie di crescita e di procedere, invece, alla riattivazione deldal 2023. Lo riferisce lo stesso esecutivo comunitario secondo in una comunicazione in cui, oggi, spiega i dettagli in base ai quali fornirà le sue raccomandazioni sulle regole di Bilancio. Bruxelles chiarisce che “la decisione andrà presa sulla base di una valutazione complessiva dello stato dell’economia, basata su ...

