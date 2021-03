Thunder Force | il trailer della commedia con Melissa McCarthy e Octavia Spencer

(Di mercoledì 3 marzo 2021)sono le protagoniste die Netflix ha condiviso ilè il nuovo film con stare ilcondiviso da Netflix rivela le prime sceneche debutterà in streaming dal 9 aprile. Nel video si assiste a quello che accade quando una donna, per sbaglio, ottiene degli incredibili poteri, situazione che la porta a unire le forze con la sua migliore amica. Le due si ritrovano alle prese con situazioni al limite del surreale mentre cercano di combattere il crimine. ...

IlCineocchio : Trailer per #ThunderForce (film #Netflix): #MelissaMcCarthy e #OctaviaSpencer supereroine pasticcione… - schermonero : #RT @NetflixIT: Migliori amiche, ma anche migliori super eroine. Thunder Force, con Melissa McCarthy e Octavia Spe… - flamanc24 : RT @NetflixIT: Migliori amiche, ma anche migliori super eroine. Thunder Force, con Melissa McCarthy e Octavia Spencer, arriva il 9 aprile.… - HankHC91 : RT @NetflixIT: Migliori amiche, ma anche migliori super eroine. Thunder Force, con Melissa McCarthy e Octavia Spencer, arriva il 9 aprile. - NetflixIT : Migliori amiche, ma anche migliori super eroine. Thunder Force, con Melissa McCarthy e Octavia Spencer, arriva il… -

Ultime Notizie dalla rete : Thunder Force

Octavia Spencer e Melissa McCarthy sono due supereroine in, commedia d'azione scritta e diretta da Ben Falcone, in arrivo su Netflix il prossimo 9 ...Vedi anche Thor: Love and, James Gunn consulente di Taika Waititi 7 giorni fa Ecco la ... King Shark, Black Guard, Javelin e la psicopatica Harley Quinn si uniscono per formare la X -, ...Melissa McCarthy e Octavia Spencer diventano delle supereroine nel trailer di Thunder Force, il nuovo film di Netflix.NVIDIA GeForce Now si aggiorna con tantissime novità tra cui undici nuovi giochi e Worms Rumble giocabile gratis nel weekend.