Strasburgo | terremoto nel Ppe | Orban abbandona il gruppo E incassa la solidarietà di Salvini

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Viktorvoleva andarsene e il Ppe voleva espellerlo. Alla fine si sono in qualche modo incontrati a metà strada con il primo che, via Facebook, lascia un attimo prima che il secondo proceda. “Tanto tuonò che piovve”, sarebbe il caso di dire. E sì, perché era da tempo ormai il Fidesz, acronimo del partito conservatore ungherese, stava nella chiesa del Ppe a dispetto dei santi, cioè Angela Merkel. Era soprattutto il suo leadera non piacere. Troppo autonomo e decisionista per potervi riuscire. Un sovranista che non ha mai avuto timore di dire quel che tutti gli altri premier pensano: l’interesse della mia nazione innanzitutto. Modificato lo Statuto per disfarsi diUn tempo era questo che si pretendeva da un capo di Stato o di governo. Oggi sembra quasi che ce se ne debba vergognare. Di certo c’era che la presenza di ...