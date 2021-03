Sassuolo-Napoli 3-3, è una partita folle: disastro Manolas, la vittoria sfuma al 95? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Girandola di emozioni al Mapei Stadium e vittoria sfumata per una follia per il Napoli di Gattuso. Sassuolo e azzurri pareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Girandola di emozioni al Mapei Stadium eta per una follia per ildi Gattuso.e azzurri pareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero....

sscnapoli : ?? | I convocati di #SassuoloNapoli ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Sassuolo 2-2* Napoli *(Di Lorenzo 72’) #SSFootball - annatrieste : Insigne che regala palla al Sassuolo dopo una corsa di 3 km pur di non darla a Hysaj. Ma voi venitemi ancora a dire… - tuttonapoli : CLASSIFICA - Solo un punto contro il Sassuolo: in Napoli per ora è quinto - annatrieste : Non mi parlate di sfortuna per piacere. Come la dea bendata anche la sfortuna è dispensatrice di doni. Di alibi in… -