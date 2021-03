Sanremo 2021, rivelata la classifica della prima serata: esplode la polemica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 ha inizio con un inconveniente non da poco per il concorrente Big, Irama, il quale infatti non si è esibito alla prima diretta sanremese del 2 marzo 2021, ricca di colpi di scena e per la quale è già stilata una prima classifica. Irama non si è esibito sul palco per la positività riscontrata al Covid-19 in un suo collaboratore, motivo per il quale a sua volta il giovane è stato sottoposto ad un test preventivo nell’attesa dei cui risultati lui è tenuto a non presenziare al Festival. Al posto di Irama è subentrata Noemi, per una prima puntata in cui a farla da padroni sono i Big e le loro canzoni, finiti in una prima classifica di gradimento. La stessa è decretata da una delle giurie del Festival e già divide il pubblico ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha inizio con un inconveniente non da poco per il concorrente Big, Irama, il quale infatti non si è esibito alladiretta sanremese del 2 marzo, ricca di colpi di scena e per la quale è già stilata una. Irama non si è esibito sul palco per la positività riscontrata al Covid-19 in un suo collaboratore, motivo per il quale a sua volta il giovane è stato sottoposto ad un test preventivo nell’attesa dei cui risultati lui è tenuto a non presenziare al Festival. Al posto di Irama è subentrata Noemi, per unapuntata in cui a farla da padroni sono i Big e le loro canzoni, finiti in unadi gradimento. La stessa è decretata da una delle giurie del Festival e già divide il pubblico ...

