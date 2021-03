Sanremo 2021, Loredana Bertè: musica e il resto scompare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che sarebbe stato un Festival unico lo si sapeva già dall’inizio e infatti, per quanto Amadeus ce l’abbia menata con la storiella del “senza pubblico non lo faccio”, non avrebbe mai rinunciato a presentare la prima edizione del Festival di Sanremo della storia tenutasi durante una pandemia. A costo di accettare il compromesso di un teatro di poltrone vuote e ben consapevole per questo di passare alla storia. E infatti il colpo d’occhio è davvero suggestivo, quasi commovente, ma poi pensi subito che finalmente ci possiamo evitare inquadrature sul signore della seconda fila che si scaccola annoiato o del vip di turno che prova a rigirarsi sulla poltrona per evitare in ogni modo un sonno che incombe violento. La serata inizia con Amadeus che sale sul palco affidandosi a Dio con un segno della croce come Totti prima di entrare in campo e con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Che sarebbe stato un Festival unico lo si sapeva già dall’inizio e infatti, per quanto Amadeus ce l’abbia menata con la storiella del “senza pubblico non lo faccio”, non avrebbe mai rinunciato a presentare la prima edizione del Festival didella storia tenutasi durante una pandemia. A costo di accettare il compromesso di un teatro di poltrone vuote e ben consapevole per questo di passare alla storia. E infatti il colpo d’occhio è davvero suggestivo, quasi commovente, ma poi pensi subito che finalmente ci possiamo evitare inquadrature sul signore della seconda fila che si scaccola annoiato o del vip di turno che prova a rigirarsi sulla poltrona per evitare in ogni modo un sonno che incombe violento. La serata inizia con Amadeus che sale sul palco affidandosi a Dio con un segno della croce come Totti prima di entrare in campo e con la ...

