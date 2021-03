Sanremo 2021: Ermal Meta, il testo più poetico (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Senza nome io, senza nome tu. E parlare finché un nome non ci serve più. Senza fretta io, senza fretta tu. Ci sfioriamo delicatamente per capirci un po’ di più». E così che inizia Un milione di cose da dirti, la canzone che Ermal Meta propone sul palco del Festival di Sanremo 2021 e già definita da molti come il testo più poetico di questa edizione, capace di toccare corde dell’animo e del contatto che Meta ha sempre raccontato nella sua discografia con grazia ed eleganza, accarezzando con estrema delicatezza il turbine delle emozioni umane e degli amori inattesi, rimasti chissà per quanto tempo in sospeso. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Senza nome io, senza nome tu. E parlare finché un nome non ci serve più. Senza fretta io, senza fretta tu. Ci sfioriamo delicatamente per capirci un po’ di più». E così che inizia Un milione di cose da dirti, la canzone che Ermal Meta propone sul palco del Festival di Sanremo 2021 e già definita da molti come il testo più poetico di questa edizione, capace di toccare corde dell’animo e del contatto che Meta ha sempre raccontato nella sua discografia con grazia ed eleganza, accarezzando con estrema delicatezza il turbine delle emozioni umane e degli amori inattesi, rimasti chissà per quanto tempo in sospeso.

