Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022

Nella mattina di mercoledì 3 marzo l'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti parteciperà a una nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2022. L'annuncio era atteso da tempo e conferma la seconda missione per Cristoforetti,

