Morto un uomo a seguito di una lite tra vicini

Il corpo senza vita di Alessandro Cocco è stato ritrovato nell'androne del palazzo in cui viveva. All'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare per il 50enne che ormai era già deceduto. Gli agenti di Polizia sono intervenuti prontamente per comprendere l'accaduto. Dalle prime indagini pare che la morte di Cocco sia derivata da una lite tra vicini finita in tragedia. Un uomo di 47 anni, anch'esso residente nello stesso condominio, è stato portato in commissariato dopo i primi accertamenti in quanto aveva discusso animatamente con la vittima. lite tra vicini finisce in tragedia: Morto un uomo Alessandro Cocco è stato trovato Morto nella serata di ieri a Portonaccio, nell'androne del condominio in cui viveva in Via Ettore Bertolè Viale.

