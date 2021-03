Medvedev, che combini? Tra show e racchette distrutte ciao ciao al n.2 del ranking (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ma insomma, questi ragazzi. Non sai mai cosa aspettarti. E appena si intravede lo spiraglio che qualcosa lassù sulle vette del ranking mondiale possa cambiare, loro non riescono a cogliere l'occasione. Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ma insomma, questi ragazzi. Non sai mai cosa aspettarti. E appena si intravede lo spiraglio che qualcosa lassù sulle vette delmondiale possa cambiare, loro non riescono a cogliere l'occasione.

juve6091 : Toh, il grande Medvedev n.3 al mondo che perde da Lajovic... - Nadal_20 : RT @mc__mc_: Ho appena visto Medvedev fare due serve and volley di fila. Che cosa hanno messo nell’acqua oggi a Rotterdam? - jelly_jada : @mc__mc_ Io per fortuna non ho visto quella di Zverev perché altrimenti sono sicura che avrei sbroccato peggio di Medvedev???? - mc__mc_ : @LaDialettica Non sai che male al cuore darti ragione ?? anche se Medvedev almeno ha regalato trash oggi, Zverev neanche quello - mc__mc_ : @jelly_jada Non ho visto tutto il match di Medvedev - sono arrivata in tempo per la sbroccata finale, ma mi prendo… -