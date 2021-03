La fine del regno di Arcuri

(Di mercoledì 3 marzo 2021) In pochi giorni il presidente Draghi ha sostituito alcuni degli uomini che ricoprivano ruoli chiave nell’affrontare l’epidemia che, nonostante conseguissero risultati più che imbarazzanti, continuavano, incredibilmente a essere lasciati ai loro posti. Senza alcun annuncio, il presidente del Consiglio ha creato una discontinuità con il passato recente. Prima il capo del dipartimento della Protezione Civile e poi il Commissario a tutto, sono stati cortesemente, ma con fermezza, accompagnati all’uscita. Doverosi i ringraziamenti istituzionali, ma nessun fronzolo e in controluce, la necessità di chiudere al più presto con questa gestione, perché non c’è altro tempo da perdere. In particolare, Domeniconon solo è vittima dei propri errori, ma anche della sua disponibilità a fungere da parafulmine, da “scudo umano”, al presidente del Consiglio ...

CarloCalenda : Prendersela oggi con @nzingaretti per una scelta condivisa da tutta la classe dirigente del @pdnetwork e gran parte… - CarloCalenda : Mi scrivono spesso: “sei un tecnico non ti intendi di politica”. Questo è ciò che ha prodotto la fine strategia pol… - lorepregliasco : SWG: con Conte leader il M5S balzerebbe al 22%... e il PD precipiterebbe al 14. Insomma, sempre lì stiamo (sul 35%… - MichSal1908 : RT @franvanni: Questione #Lukaku. L'Inter doveva 1.9 mln di bonus al Man United alla fine della scorsa stagione. Post pandemia, i club hann… - JBoombee : @_DAGOSPIA_ tanta roba. al netto del fine politico che cambia dalla sera alla mattina manco fossero un paio di calz… -

Ultime Notizie dalla rete : fine del

Quattroruote

In particolare, Domenico Arcuri non solo è vittima dei propri errori, ma anche della sua disponibilità a fungere da parafulmine, da 'scudo umano', al presidenteConsiglio Conte che gli ha ...Solo che allora eravamo tutti colti di sorpresa dall'arrivovirus malefico e devastante, con il ... Come si fa a non capire che non basterà chiudere le scuole per porrealla nuova ondata di ...Nuove vittime e restrizioni dei sindaci nelle aree vesuviana e flegrea: Bacoli blinda parchi e mare nel weekend ...Via libera dall'Aifa come terapia di prima linea per chi non può sottoporsi al trapianto di cellule staminali Attesa anche la rimborsabilità per la formulazione sottocutanea (molto più rapida e comod ...