Juventus | Buffon | «Per il mio ritiro ho messo una data limite»

(Di mercoledì 3 marzo 2021)si racconta: «? Ho una. La mia amicizia con Pirlo…». Le dichiarazioni del portiere dellaGigiha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Guardian. Ecco le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA SU COMPLETANEWS24– «Guarda, nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, unmassimo, che è giugno 2023. Questo è il massimo, davvero, davvero il massimo. Ma potrei anche smettere di giocare in quattro mesi. Niente rinnovo? Ho imparato che nulla è certo nella vita». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Buffon si racconta: «Ritiro? Ho una data limite. La mia amicizia con Pirlo...» - - sportli26181512 : Buffon si racconta: 'Il primo mese di lockdown l'ho adorato. Ritiro? Massimo 2023, ma forse tra 4 mesi...': Gigi Bu… - TheMattDP10 : MORATA ci salva, ma io sono FURIOSO e INCA**ATO | JUVENTUS SPEZIA 3-0 - Luca21013415 : RT @juventusfans: Formazione ufficiale della #Juventus. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Bernarde… - Juventus_Miami : En el banco de suplentes ?? #Spezia estarán: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Bernardeschi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Buffon

si racconta: "Ritiro? Ho una data limite. La mia amicizia con Pirlo?". Le dichiarazioni del portiere della ...'Rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita…', ha detto, che ... Quando lami ha offerto la possibilità di tornare, ho pensato: 'Madonna!'. Non si sa mai, ...Buffon si racconta: «Ritiro? Ho una data limite. La mia amicizia con Pirlo…». Le dichiarazioni del portiere della Juventus ...Gianluigi Buffon, il numero 1 dei numeri 1, si è raccontato agli inglesi del Guardian, a partire da un argomento di attualità per tutti noi come i ...