Isola dei Famosi 2021: un concorrente si ritira, ecco di chi si tratta (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'ex Miss Italia Carolina Stramare non parteciperà più all'Isola dei Famosi 2021 La notizia ufficiale arriva a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare non farà parte di coloro che partiranno per l'Honduras. La comunicazione è arrivata poche ore fa dai canali social della pagina ufficiale della trasmissione. Per lei sarebbero giunti problemi familiari che le hanno impedito la partenza. A spiegare le ragioni del suo ritiro, la stessa ex Miss Italia, che sui social ha dichiarato: "Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione all'Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la ..."

