Inter, problemi nel pagamento di Lukaku? Manca un bonus allo United

L'Inter avrebbe saltato il pagamento di un bonus al Manchester United previsto dal contratto al momento dell'acquisto di Romelu Lukaku

Secondo quanto ricostruito da Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe saltato il pagamento di un bonus al Manchester United previsto dal contratto al momento dell'acquisto di Romelu Lukaku. Tale Mancato pagamento avrebbe fatto scattare una clausola per la quale ora la società nerazzurra ora deve tutto e subito ai Red Devils. Per chiudere i conti, prosegue il quotidiano, lo United avrebbe chiesto una fra Milan Skriniar e Lautaro Martinez.

