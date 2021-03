Insulti alla Segre | indagati due leoni da tastiera Dovranno rispondere di minacce aggravate

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La polizia postale ha individuato gli autori dei post dinei confronti di Liliana. La vicenda, come si ricorderà, è cominciata in occasione della vaccinazione della senatrice a vita presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Era il 18 febbraio scorso. Le era bastato pubblicare sul proprio profilo Fb la foto mentre le deveniva inoculata la dose per scatenare i social. Si trattava, in gran parte, di messaggi ostili e, per di più, a sfondo razzista. Ne è nata un’indagine perdiscriminazione e dall’odio razziale affidata dProcura meneghinapolizia postale. Hanno 75 e 40 anni Gli investigatori si sono trovati di fronte ad un florilegio a metà tra l’idiota ed il farneticante. Un misto di odio e di ottusità adir poco ...

Docenti deridono genitori durante una diretta zoom, non sanno di essere ripresi e devono dimettersi: succede a Oakley, California, Bay Area.
Si erano scatenati nel commentare la foto rimbalzata sul web della senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, ritratta nell'atto di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid, con sentimenti antis ...