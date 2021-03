Insigne perde la testa: litiga con Gattuso ed insulta i compagni [VIDEO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) Momento di grande tensione in casa Napoli, in particolar modo si è registrata la furia dell’attaccante Insigne. La partita della 25esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 3-3, emozioni fino all’ultimo secondo. Dopo 22 minuti gol annullato a Insigne per fuorigioco, al 34? i padroni di casa passano in vantaggio con l’autogol di Maksimovic. Il pareggio arriva con Zielinski, a pochi istanti del fischio per l’intervallo il nuovo vantaggio della squadra di De Zerbi con un rigore trasformato da Berardi. Di Lorenzo impatta. Nel finale lo stesso difensore si procura un calcio di rigore, Insigne non sbaglia, poi l’ingenuità di Manolas e Caputo pareggia ancora dal dischetto per il definitivo 3-3. La furia di Insigne In casa Napoli scoppia in caso Insigne per la furia ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Momento di grande tensione in casa Napoli, in particolar modo si è registrata la furia dell’attaccante. La partita della 25esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 3-3, emozioni fino all’ultimo secondo. Dopo 22 minuti gol annullato aper fuorigioco, al 34? i padroni di casa passano in vantaggio con l’autogol di Maksimovic. Il pareggio arriva con Zielinski, a pochi istanti del fischio per l’intervallo il nuovo vantaggio della squadra di De Zerbi con un rigore trasformato da Berardi. Di Lorenzo impatta. Nel finale lo stesso difensore si procura un calcio di rigore,non sbaglia, poi l’ingenuità di Manolas e Caputo pareggia ancora dal dischetto per il definitivo 3-3. La furia diIn casa Napoli scoppia in casoper la furia ...

CalcioWeb : Furia #Insigne, l'attaccante del @sscnapoli perde la testa nel post #SassuoloNapoli - enzofox7 : @PassionePallon @Lor_Insigne Insigne era in campo facesse l’uomo è non rompa il cazzo!! Si perde e si vince in 11. - sasi1966 : @Carloalvino @Lor_Insigne Spiegatemi l ingresso di Manolas che nn giocava da una vita!!! E Bakayoko che perde palla… - Yoshimitzu98 : Chiesa e insigne contro e si perde prima di iniziare - Iollux : Insigne che al 95° fa la scenetta da incazzato per un passaggio sbagliato, dopo la partita che ha fatto, dimostra c… -