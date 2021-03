I servizi tedeschi: l’Afd è pericoloso, va sorvegliato (Di giovedì 4 marzo 2021) Il controspionaggio tedesco bolla Alternative für Deutschland come «caso sospetto» e apre un’indagine per verificare se il partito fascio-populista rispetta per davvero le regole sancite nella Legge fondamentale. Lo rivela la stampa nazionale, dallo Spiegel alla Süddeutsche Zeitung, mentre al servizio di intelligence tengono la bocca cucita «per rispetto del procedimento in corso», cioè confermano sostanzialmente la storica decisione. Vuol dire che AfD da oggi è ufficialmente un soggetto politico di estrema destra pericoloso per la convivenza democratica. Quindi d’ora … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 marzo 2021) Il controspionaggio tedesco bolla Alternative für Deutschland come «caso sospetto» e apre un’indagine per verificare se il partito fascio-populista rispetta per davvero le regole sancite nella Legge fondamentale. Lo rivela la stampa nazionale, dallo Spiegel alla Süddeutsche Zeitung, mentre alo di intelligence tengono la bocca cucita «per rispetto del procedimento in corso», cioè confermano sostanzialmente la storica decisione. Vuol dire che AfD da oggi è ufficialmente un soggetto politico di estrema destraper la convivenza democratica. Quindi d’ora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

