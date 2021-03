GUTERRES: “UNA PANDEMIA DI ABUSI” DIRITTI UMANI SOTTO ATTACCO DURANTE IL COVID. UN FALLIMENTO PER LE NAZIONI UNITE. (Di mercoledì 3 marzo 2021) Esclusivo: le libertà sono state schiacciate e la libertà di parola ostacolata dai governi di tutto il mondo, afferma António GUTERRES Il mondo sta affrontando una “PANDEMIA di violazioni dei DIRITTI UMANI”, ha detto il segretario generale dell’Onu António GUTERRES. I regimi autoritari hanno imposto limiti drastici ai DIRITTI e alle libertà e hanno usato proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Esclusivo: le libertà sono state schiacciate e la libertà di parola ostacolata dai governi di tutto il mondo, afferma AntónioIl mondo sta affrontando una “di violazioni dei”, ha detto il segretario generale dell’Onu António. I regimi autoritari hanno imposto limiti drastici aie alle libertà e hanno usato proviene da Database Italia.

