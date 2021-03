Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti si candida per Temptation Island: "Mi piacerebbe, è nelle mie corde" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti si candida per la nuova edizione di Temptation Island. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo l'esperienza alVip,siper la nuova edizione di

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - Altverego : Ha creato più dinamiche @zorzi_gaia con il suo power point di Carlotta The Island in 2 mesi di Grande Fratello… - Graziel85089764 : @zorzi_gaia il prossimo anno di pretendo al grande fratello vip promettimelo #tzvipaftershow #tommyisback -