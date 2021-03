Future USA in frazionale calo aspettando Wall Street (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Sono arrivati dati negativi dal mercato del lavoro a febbraio, con gli occupati del settore privato che sono aumentati meno del previsto. Il contratto sul Dow Jones è in calo dello 0,09% a 31.333 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,31% a 3.854 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,59 a 12.980 punti. Il Senato potrebbe iniziare già oggi l’esame del pacchetto di aiuti all’economia, a cui gli investitori guardano con fiducia perché potrebbe fornire una spinta cruciale all’economia americana, e globale, per la ripartenza. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero, preannunciando una partenza debole per la borsa di. Sono arrivati dati negativi dal mercato del lavoro a febbraio, con gli occupati del settore privato che sono aumentati meno del previsto. Il contratto sul Dow Jones è indello 0,09% a 31.333 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,31% a 3.854 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,59 a 12.980 punti. Il Senato potrebbe iniziare già oggi l’esame del pacchetto di aiuti all’economia, a cui gli investitori guardano con fiducia perché potrebbe fornire una spinta cruciale all’economia americana, e globale, per la ripartenza.

EduardoGusmanM : ???????? Puerto Rico the new future state of USA ???? - DarioPizzuto : Usa l'intelligenza artificiale per trasformare il tuo contact center. Scopri come Talkdesk ha migliorato l'esperien… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - MilanoFinanza : Inflazione stabile in Europa. I mercati Ue si smarcano dai future Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA in frazionale calo aspettando Wall Street I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Sono arrivati dati negativi dal mercato del lavor o a febbraio, con ...

Borsa Italiana Oggi 3/3/2021: Ftse Mib positivo, TIM e Unicredit in vetta I future sull' Ftse Mib , in particolare, sembrerebbero annunciare un avvio di scambi in lieve ... Sedute molte incerte come quella che ha caratterizzato ieri l'azionariato Usa sono l'ideale per ...

Future USA in leggero calo aspettando Wall Street Teleborsa Future USA in frazionale calo aspettando Wall Street I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street.

Borsa: Europa tiene, Fed diffonde Beige Book, Milano +0,65% (ANSA) – MILANO, 03 MAR – Resistono in territorio positivo le Borse europee, che scendono sotto i massimi a fine mattinata. Londra limita il rialzo allo 0,9%, come Francoforte, Parigi allo 0,7%, Milan ...

sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Sono arrivati dati negativi dal mercato del lavor o a febbraio, con ...sull' Ftse Mib , in particolare, sembrerebbero annunciare un avvio di scambi in lieve ... Sedute molte incerte come quella che ha caratterizzato ieri l'azionariatosono l'ideale per ...I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street.(ANSA) – MILANO, 03 MAR – Resistono in territorio positivo le Borse europee, che scendono sotto i massimi a fine mattinata. Londra limita il rialzo allo 0,9%, come Francoforte, Parigi allo 0,7%, Milan ...