Formula 1 - Aston Martin svela la nuova AMR21 (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'attesa è finalmente finita: Sebastian Vettel e Lance Stroll hanno finalmente potuto togliere il velo alla nuovissima Aston Martin AMR21, la monoposto che segna il ritorno ufficiale del costruttore inglese in Formula 1, dopo 61 anni. La vettura. La AMR21 ha per metà il DNA di quella che è stata la Racing Point RP20 dello scorso anno, la stessa che Sergio Perez ha portato alla vittoria nel GP del Sakhir e che ha consentito al team di conquistare il quarto posto nel Mondiale Costruttori, alle spalle di Mercedes, Red Bull e McLaren. Tenendo conto delle restrizioni sullo sviluppo imposte dalla FIA tramite i regolamenti tecnici del 2021, la vettura può essere considerata una sorta di evoluzione di quella dello scorso anno, almeno per il 50%. Il team ha speso infatti i due token di sviluppo di quest'anno ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'attesa è finalmente finita: Sebastian Vettel e Lance Stroll hanno finalmente potuto togliere il velo alla nuovissima, la monoposto che segna il ritorno ufficiale del costruttore inglese in1, dopo 61 anni. La vettura. Laha per metà il DNA di quella che è stata la Racing Point RP20 dello scorso anno, la stessa che Sergio Perez ha portato alla vittoria nel GP del Sakhir e che ha consentito al team di conquistare il quarto posto nel Mondiale Costruttori, alle spalle di Mercedes, Red Bull e McLaren. Tenendo conto delle restrizioni sullo sviluppo imposte dalla FIA tramite i regolamenti tecnici del 2021, la vettura può essere considerata una sorta di evoluzione di quella dello scorso anno, almeno per il 50%. Il team ha speso infatti i due token di sviluppo di quest'anno ...

