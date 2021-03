Covid, Kean positivo: a rischio per Psg - Barcellona (Di mercoledì 3 marzo 2021) Doccia fredda per il Psg . Il club francese ha comunicato la positività al Coronavirus di Moise Kean . L'ex attaccante della Juve non sarà a disposizione per la gara di Ligue 1 contro il Bordeaux : è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Doccia fredda per il Psg . Il club francese ha comunicato la positività al Coronavirus di Moise. L'ex attaccante della Juve non sarà a disposizione per la gara di Ligue 1 contro il Bordeaux : è ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Moise Kean positivo al Covid-19: è in isolamento - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Psg, Moise Kean positivo al Covid-19: salterà il ritorno con il Barcellona - serieAnews_com : #PSG, un ex #Juventus è positivo al #Covid_19 ?? - sportli26181512 : Covid, Kean positivo: a rischio per Psg-Barcellona: L’ex attaccante della Juve in isolamento a Parigi: salta la tra… - _SiGonfiaLaRete : #Covid19 nel #PSG: il club francese annuncia la positività di Moise #Kean -