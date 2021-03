Covid, Il contagio è infortunio sul lavoro anche per gli infermieri no vax (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hanno diritto alla tutela per infortunio sul lavoro anche infermieri e operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi ma si contagiano poi con il coronavirus sul luogo di lavoro. È la risposta dell’Inail che ha inviato una lettera alla direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hanno diritto alla tutela per infortunio sul lavoro anche infermieri e operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi ma si contagiano poi con il coronavirus sul luogo di lavoro. È la risposta dell’Inail che ha inviato una lettera alla direzione regionale della Liguria sul caso degli infermieri che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino e poi si erano contagiati.

