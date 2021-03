**Covid: Fisi, 'casi ai mondiali di sci nordico, azzurri rientrano da Oberstdorf'** (Di mercoledì 3 marzo 2021) Oberstdorf, 3 mar. - (Adnkronos) - La nazionale italiana di sci nordico rientra in anticipo dai mondiali di Oberstdorf a causa di alcuni casi di positività riscontrati nella delegazione azzurra. Lo annuncia la Fisi in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "In applicazione ai protocolli federali, le Nazionali di sci nordico (inclusi tecnici, service men e personale generico), impegnate nei mondiali di Oberstdorf (Ger) sono state regolarmente sottoposte a tampone quotidiano, anche oltre le misure richieste dall'organizzazione locale, per garantire la maggiore sicurezza e tranquillità degli atleti in gara -si legge su Fisi.it-. Purtroppo, fra il personale generico e i tecnici della missione italiana, sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar. - (Adnkronos) - La nazionale italiana di scirientra in anticipo daidia causa di alcunidi positività riscontrati nella delegazione azzurra. Lo annuncia lain un comunicato sul proprio sito ufficiale. "In applicazione ai protocolli federali, le Nazionali di sci(inclusi tecnici, service men e personale generico), impegnate neidi(Ger) sono state regolarmente sottoposte a tampone quotidiano, anche oltre le misure richieste dall'organizzazione locale, per garantire la maggiore sicurezza e tranquillità degli atleti in gara -si legge su.it-. Purtroppo, fra il personale generico e i tecnici della missione italiana, sono stati ...

