Covid, ancora numerosi casi positivi al virus oggi in Abruzzo sono ne sono stati 573 e 11 i decessi (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Aquila - sono complessivamente 55479 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 573 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 93 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1731 (di età compresa tra 57 e 87 anni, 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Aquila -complessivamente 55479 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 573 nuovi(di età compresa tra 4 mesi e 93 anni). *(il totale risulta inferiore in quantoeliminaticomunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) Icon età inferiore ai 19 anni94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovie sale a 1731 (di età compresa tra 57 e 87 anni, 7 in provincia di Chieti, 3 in provincia di ...

