Comolli, contro le plusvalenze: “Juve 120 giocatori, ne usa 25: non è trading ma speculazione” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Comolli contro la pratica delle pluvalenze, cita la Juve dicendo che ha 120 giocatori ma ne usa 25, quindi non è trading ma speculazione. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 marzo 2021)la pratica delle pluvalenze, cita ladicendo che ha 120ma ne usa 25, quindi non èma. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

LuigiBevilacq17 : RT @FcInterNewsit: Comolli, pres. Tolosa, contro la Juve: 'Player trading? No, la loro è speculazione' - Wes10Sneijder1 : RT @FcInterNewsit: Comolli, pres. Tolosa, contro la Juve: 'Player trading? No, la loro è speculazione' - FcInterNewsit : Comolli, pres. Tolosa, contro la Juve: 'Player trading? No, la loro è speculazione' -