Chiara Ferragni e Fedez, la camicia di Sanremo svela il nome della figlia (Di mercoledì 3 marzo 2021) La camicia di Fedez a Sanremo 2021 svela il nome della figlia che avrà da Chiara Ferragni? A poche ore dall’inizio del Festival, il cantante ha postato su Instagram uno scatto molto particolare. Fedez ha svelato una parte del look indossato sul palco dell’Ariston: una camicia firmata Versace con alcune lettere scritte sulla schiena: L, C, V e F. “La mia famiglia mi copre le spalle”, ha commentato Fedez, in gara con Francesca Michielin. F infatti sta per Fedez, L per Leone, il figlio della coppia, e C per Chiara Ferragni. In tanti sono convinti che la V sia l’iniziale del nome ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladi2021ilche avrà da? A poche ore dall’inizio del Festival, il cantante ha postato su Instagram uno scatto molto particolare.hato una parte del look indossato sul palco dell’Ariston: unafirmata Versace con alcune lettere scritte sulla schiena: L, C, V e F. “La mia famiglia mi copre le spalle”, ha commentato, in gara con Francesca Michielin. F infatti sta per, L per Leone, il figliocoppia, e C per. In tanti sono convinti che la V sia l’iniziale del...

Martini14Emma : RT @filledesfleurss: idolatrate persone come Giulia De Lellis però rompete il cazzo a Chiara Ferragni h24 - fairythopija : sono felicissima perché a pasqua riceverò ben 3 uova di chiara ferragni ???????? - sviftnovember : chiara ferragni sempre pronta a supportare fedez e fedez sempre pronto a difendere chiara ferragni. vi prego fatemi… - nextojortini : RT @filledesfleurss: idolatrate persone come Giulia De Lellis però rompete il cazzo a Chiara Ferragni h24 - prinxesschia : RT @TSaveoursea: Raga: Sanremo, vincono Fedez e la Michelin e dopo aver preso il premio Fedez dice 'grazie a tutti per la vittoria' *chiara… -