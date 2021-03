C SEED M1 è una enorme TV MicroLED da 165 pollici ripiegabile che può essere vostra per 'soli' $400.000 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per gli appassionati di TV giganti ecco il C SEED M1 da 165 pollici. Un TV con un enorme display pieghevole che scompare completamente nel pavimento quando non è in uso. A differenza di aziende come LG, che hanno utilizzato la tecnologia OLED flessibile per fornire TV giganti che possono scomparire discretamente, C SEED utilizza invece MicroLED. Lo svantaggio è che i display MicroLED non possono piegarsi come fanno gli OLED. Quindi, per far sparire una TV da 165 pollici nel pavimento, C SEED ha invece progettato l'M1 per separarlo prima in cinque pannelli separati che si piegano l'uno nell'altro. Questo è invece un vantaggio della tecnologia MicroLED: consente di assemblare televisori molto più grandi con pannelli più piccoli ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per gli appassionati di TV giganti ecco il CM1 da 165. Un TV con undisplay pieghevole che scompare completamente nel pavimento quando non è in uso. A differenza di aziende come LG, che hanno utilizzato la tecnologia OLED flessibile per fornire TV giganti che possono scomparire discretamente, Cutilizza invece. Lo svantaggio è che i displaynon possono piegarsi come fanno gli OLED. Quindi, per far sparire una TV da 165nel pavimento, Cha invece progettato l'M1 per separarlo prima in cinque pannelli separati che si piegano l'uno nell'altro. Questo è invece un vantaggio della tecnologia: consente di assemblare televisori molto più grandi con pannelli più piccoli ...

xvroccax : @ShineAngelic @TifosoAtipico @unmagroio Allora come fertilizzanti penso che utilizzerò quello della Biobizz, ho pre… - xiaoIiis : NO VABBÈ NON IO CLOWN CHE IN QUESTI GIORNI HO FARMATO COME UNA SCEMA 263728 EVERFLAME SEED PENSANDO SERVISSERO PER… -