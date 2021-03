Buffon: “Ritiro? Mi sono dato un limite fino al 2023, ma potrei anche smettere tra 4 mesi” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Intervistato dal “The Guardian”, Gigi Buffon, portiere 43 enne della Juventus, ha affrontato diversi temi, spaziando dal possibile Ritiro, all’amicizia con l’attuale tecnico bianconero, Andrea Pirlo. Queste le parole del portiere: “Il Ritiro? Nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo che mi sono dato, che è giugno 2023. Questo è il massimo. Ma potrei anche smettere tra quattro mesi. Mancato rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita”. Sul lockdown e il Covid: “Il lockdown? Ad essere onesto, per me il primo mese di lockdown è stato bellissimo. All’inizio la pandemia mi ha permesso di avere tempo da dedicare a me stesso e alla mia famiglia. È ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Intervistato dal “The Guardian”, Gigi, portiere 43 enne della Juventus, ha affrontato diversi temi, spaziando dal possibile, all’amicizia con l’attuale tecnico bianconero, Andrea Pirlo. Queste le parole del portiere: “Il? Nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, unmassimo che mi, che è giugno. Questo è il massimo. Matra quattro. Mancato rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita”. Sul lockdown e il Covid: “Il lockdown? Ad essere onesto, per me il primo mese di lockdown è stato bellissimo. All’inizio la pandemia mi ha permesso di avere tempo da dedicare a me stesso e alla mia famiglia. È ...

GoalItalia : Buffon fissa un limite per la sua carriera da portiere: 'Giocherò al massimo fino al 2023, ma potrei smettere anche… - sportli26181512 : #Juve, #Buffon sul ritiro: 'Al massimo per giugno 2023': Il portiere bianconero si è aperto in una recente intervis… - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Buffon: 'Ritiro? Mi sono dato come limite massimo giugno 2023' - apetrazzuolo : JUVENTUS - Buffon: 'Ritiro? Mi sono dato come limite massimo giugno 2023' - napolimagazine : JUVENTUS - Buffon: 'Ritiro? Mi sono dato come limite massimo giugno 2023' -