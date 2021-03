Bianca luce nera di Extraliscio e Toffolo: testo canzone di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sul palco del Festival di Sanremo quest’anno troviamo una “fusione” tra la band romagnola degli gli Extraliscio, che ha all’attivo tre album e il frontman dei “Tre allegri ragazzi morti”. Leggiamo assieme il testo della canzone “Bianca luce nera” di Extraliscio feat Davide Toffolo. Il testo di Bianca luce nera di Extraliscio e Davide Toffolo BiancaCome la neveneraCome l’invernoMi agito se non ti sentoDivento aceto che ero vinoStrano il mio sentimentoChe mi fa male e mi tiene vivoOra che mi leggi la manoOra che conosci il destinoDimmi che c’è un posto lontanoNoi che camminiamo vicinoLì dove ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sul palco del Festival diquest’anno troviamo una “fusione” tra la band romagnola degli gli, che ha all’attivo tre album e il frontman dei “Tre allegri ragazzi morti”. Leggiamo assieme ildella” difeat Davide. Ildidie DavideCome la neveCome l’invernoMi agito se non ti sentoDivento aceto che ero vinoStrano il mio sentimentoChe mi fa male e mi tiene vivoOra che mi leggi la manoOra che conosci il destinoDimmi che c’è un posto lontanoNoi che camminiamo vicinoLì dove ...

extraliscio : Today is the day o come diremmo noi… stasera si spacca tutto ???? Non vediamo l’ora di portare “Bianca Luce Nera” sul… - soundsblogit : Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021 con Bianca luce nera (intervista) - morenoilbiondo : RT @OgniMattinaTV8: #SANREMO2021 #Extraliscio in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Bianca Luce Nera”. Loro sono Mirco Mariani, Mo… - OgniMattinaTV8 : #SANREMO2021 #Extraliscio in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Bianca Luce Nera”. Loro sono Mirco Mariani… - IlFriuli : Stasera al Festival di #Sanremo, #DavideToffolo sul palco dell' #Ariston Gli #Extraliscio si esibiranno con la sere… -