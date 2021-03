Barbara d’Urso “snobba” Sanremo 2021? Lei interviene e “smonta” le accuse – VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Barbara d’Urso accusata di aver snobbato il Festival di Sanremo 2021 dando spazio solo ai festeggiamenti legati ai suoi ascolti super choc. La puntata di ieri di Pomeriggio 5, infatti ha segnato il record stagionale sul piano degli ascolti, come ribadito nella giornata di oggi dalla conduttrice anche sui suoi social. Barbara d’Urso snobba Sanremo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 marzo 2021)accusata di averto il Festival didando spazio solo ai festeggiamenti legati ai suoi ascolti super choc. La puntata di ieri di Pomeriggio 5, infatti ha segnato il record stagionale sul piano degli ascolti, come ribadito nella giornata di oggi dalla conduttrice anche sui suoi social.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - Tiziana24054247 : Ha perso nel monento che ha portato tutta la feccia nel programma tipo Pietro delle Piane Guenda Pepe insomma tutte… - danielelombardi : Dopo Zingaretti che omaggia Barbara D'Urso, Il Volo omaggia Morricone. Il cerchio si chiude. #Sanrem2021 -

