Ambiente | contest “Uno scatto per la natura” | opportunità per fotografi under 30

Al via il venerdì 5 marzo il concorso fotografico 'Uno scatto per la natura, che invita giovani fotografi a raccontare l'Ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui temi della natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo per biodiversita'. Non e' un caso che il concorso sia lanciato proprio oggi: ricorre infatti la giornata mondiale della fauna selvatica e alla fauna e' dedicata una delle categorie del bando. Il concorso rientra nelle iniziative in vista della Pre-Cop26 e della Youth for Climate (dal 28 settembre al 2 ottobre 2021, a Milano), quando circa 400 giovani provenienti da tutto il mondo saranno protagonisti di una fase negoziale sugli strumenti di lotta ai ...

