Acri | con “Conoscere la Borsa” il risparmio a portata dei ragazzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto in modalità streaming l'evento conclusivo di “la”: un'iniziativa europea di educazione finanziaria, che coinvolge quasi 100mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Organizzata dall'European Savings and Retail Banking Group, nel nostro Paese è promossa da, l'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse diSpa. In Italia i partecipanti sono oltre 3 mila.All'evento conclusivo hanno partecipato Francesco Profumo, presidente di; Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente Esbg; Giovanna Boggio Robutti, direttore generale FEduF – Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al; Irene Tinagli, presidente Commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo.Per contribuire a colmare il ...