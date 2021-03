A Torino il sindaco si vota ad ottobre. Ora Cinque Stelle e giallorossi hanno più tempo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manca solo l’ufficialità (leggi decreto), ma ormai è quasi certo: le elezioni amministrative slitteranno da questa primavera al prossimo autunno. Com’era prevedibile. La data è quella del 10 e 11 ottobre, due settimane dopo, nel caso, i ballottaggi. E se per chi ha già incominciato la campagna elettorale per la corsa a sindaco di Torino, vedi Paolo Damilano per il centrodestra, la notizia non è delle migliori (si allungano i tempi di campagna elettorale e c’è il rischio di arrivare stanchi), c’è chi da questo slittamento ha solo da guadagnare. In parte il Partito Democratico e il centrosinistra che non hanno ancora un unico candidato, ma tanti candidati. Il più quotato resta il capogruppo dei Dem in Sala Rossa, Stefano Lo Russo, per ci sono altri nomi per le primarie che a questo punto potrebbero arrivare: da Enzo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manca solo l’ufficialità (leggi decreto), ma ormai è quasi certo: le elezioni amministrative slitteranno da questa primavera al prossimo autunno. Com’era prevedibile. La data è quella del 10 e 11, due settimane dopo, nel caso, i ballottaggi. E se per chi ha già incominciato la campagna elettorale per la corsa adi, vedi Paolo Damilano per il centrodestra, la notizia non è delle migliori (si allungano i tempi di campagna elettorale e c’è il rischio di arrivare stanchi), c’è chi da questo slittamento ha solo da guadagnare. In parte il Partito Democratico e il centrosinistra che nonancora un unico candidato, ma tanti candidati. Il più quotato resta il capogruppo dei Dem in Sala Rossa, Stefano Lo Russo, per ci sono altri nomi per le primarie che a questo punto potrebbero arrivare: da Enzo ...

