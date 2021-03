Zoom | la crescita 2020 batte le previsioni Ottimismo per 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –, la piattaforma video che ha sperimentato un vero e proprio boom durante la pandemia, ha registrato ricavi per 882,5 milioni di dollari nel trimestre terminato il 31 gennaio, indel 369% su base annua e superiori alle attese degli analisti (811,8 milioni). L’utile netto per il trimestre è stato di 365,4 milioni di dollari, mentre l’utile netto per azione di 1,22, di gran lunga superiore a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente (0,15 dollari per azione) e delledegli analisti (79 centesimi di dollaro per azione). Le entrate totali per l’intero anno fiscale appena chiuso sono risultate pari a oltre 2,6 miliardi di dollari, indel 326% su base annua. L’utile netto è stato di 995,7 milioni e l’utile netto per azione di 3,34 dollari (era stato di 0,35 dollari ...