Traffico Roma del 02-03-2021 ore 11 | 30

(Di martedì 2 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione un nuovo incidente comunque in via di risoluzione ha provocato disagi sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra casi mentre si viaggia senza difficoltà sui restanti tratti delle due carreggiate occhi gli spostamenti in è questa tarda mattinata anche sul percorso cittadino dell’autostrada A24 e sulla tangenziale in città migliora ildopo i rallentamenti causati da un incidente su via di Boccea all’altezza di via Pio IX meno difficoltà anche su via Vittorio Veneto per un precedente incidente Maggiore prudenza su via Appia Nuova per la presenza dei lavori in corso all’altezza delle Grazie per chi deve proseguire verso Ciampino per lo stesso motivo prestare attenzione su via Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone dove si viaggia tramite il senso unico alternato all’altezza ...