Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip 2021

(Di martedì 2 marzo 2021)il GF Vip 5 E’il vincitore delVip. Dopo quasi sei mesi di reclusione, l’influencer – diventato noto al pubblico televisivo soprattutto grazie alla partecipazione alla prima edizione di Riccanza – ha avuto la meglio (68% dei voti) sull’ex velino di Striscia La Notizia Pierpaolo Pretelli (32%), che si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Per entrambi il reality condotto da Alfonso Signorini ha riservato questa sera emozioni:ha rivisto la mamma, la sorella e Francesco Oppini, mentre Pretelli ha riaccolto tra le sue braccia il figlio Leo e la sua ex Ariadna Romero. Non sono arrivati, invece, allo scontro finale Dayane Mello e Stefania Orlando, che hanno perso i ...

Durante la finalissima del Grande Fratello Vip, Zelletta perde il televoto conma finalmente può ritrovare il suo amore che in passato aveva addirittura diffidato il programma dal ...Grande Fratello Vip , la finale in diretta. Tutto pronto per l'atto finale del reality di Canale 5., Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si giocano tutto stasera, solo uno di loro porterà a casa il montepremi finale dopo 5 mesi e mezzo passati nella ...La quinta edizione del GF Vip è stata vinta da Tommaso Zorzi al termine di una finalissima all’insegna delle emozioni forti. Si è passati in rapida successione dai baci passionali tra Andrea Zelletta ...L’influencer Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il trionfo è arrivato al termine di una edizione lunga, lunghissima, che ha messo a dura prova anche il vincito ...