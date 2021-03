Stasera in tv, Le Iene e Primo Appuntamento non andranno in onda: ecco il motivo (Di martedì 2 marzo 2021) Stasera in tv i palinsesti sono stati un po’ cambiati: non si tratta di una novità dell’ultimo minuto, già da diversi giorni vi sarete accorti che alcuni programmi non andranno in onda come di consueto. Il motivo è semplice: l’inizio del Festival di Sanremo, come ogni anno, tende a far slittare alla settimana successiva gli appuntamenti che sono stati fissi fino a questo momento. Leggiamo insieme quali sono le due trasmissioni che più di altre salteranno la messa in onda per questa settimana. Primo Appuntamento edizione 5 non andrà in onda Stasera 2 marzo 2021 Primo Appuntamento, il programma che vIene condotto da Flavio Montrucchio e che è giunto alla quinta edizione ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 marzo 2021)in tv i palinsesti sono stati un po’ cambiati: non si tratta di una novità dell’ultimo minuto, già da diversi giorni vi sarete accorti che alcuni programmi nonincome di consueto. Ilè semplice: l’inizio del Festival di Sanremo, come ogni anno, tende a far slittare alla settimana successiva gli appuntamenti che sono stati fissi fino a questo momento. Leggiamo insieme quali sono le due trasmissioni che più di altre salteranno la messa inper questa settimana.edizione 5 non andrà in2 marzo 2021, il programma che vcondotto da Flavio Montrucchio e che è giunto alla quinta edizione ...

