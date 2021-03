Roma, si ritrova faccia a faccia con il ladro, lui la rinchiude in una stanza: attimi di terrore per una 24enne (Di martedì 2 marzo 2021) Si è arrampicato sul terrazzo, è entrato dalla finestra e ha rubato all’interno di un appartamento. E’ successo ieri mattina, intorno alle 11, in via Anton Domenico Gabbiani, a Roma. Un piano “quasi perfetto” per il ladro acrobata, se non fosse che dopo tutte quelle “peripezie” il malvivente una volta in casa si è trovato davanti una ragazza di 24 anni. L’ha minacciata con un cacciavite, l’ha fatta entrare in una stanza e l’ha chiusa dentro. Lui, nel mentre, ha frugato nell’abitazione e ha portato via oggetti in oro, dal valore ancora da quantificare. Tanto lo spavento, ma fortunatamente la giovane sta bene. Sul posto la Polizia Scientifica al lavoro per cercare di individuare delle tracce per risalire al bandito. Fondamentali saranno anche le telecamere di videosorveglianza del condominio, che andranno visionate per ricostruire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Si è arrampicato sul terrazzo, è entrato dalla finestra e ha rubato all’interno di un appartamento. E’ successo ieri mattina, intorno alle 11, in via Anton Domenico Gabbiani, a. Un piano “quasi perfetto” per ilacrobata, se non fosse che dopo tutte quelle “peripezie” il malvivente una volta in casa si è trovato davanti una ragazza di 24 anni. L’ha minacciata con un cacciavite, l’ha fatta entrare in unae l’ha chiusa dentro. Lui, nel mentre, ha frugato nell’abitazione e ha portato via oggetti in oro, dal valore ancora da quantificare. Tanto lo spavento, ma fortunatamente la giovane sta bene. Sul posto la Polizia Scientifica al lavoro per cercare di individuare delle tracce per risalire al bandito. Fondamentali saranno anche le telecamere di videosorveglianza del condominio, che andranno visionate per ricostruire ...

