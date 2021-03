Ranieri: “Lotta scudetto tra Inter e Milan? Non solo loro due, il campionato è aperto in ogni posizione” (Di martedì 2 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport ha Intervistato gli allenatori di Serie A sulla sfida tra Inter e Milan per la Lotta scudetto. Anche il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri a riguardo ha detto che “è un campionato che ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, quindi lo considero aperto in tutte le posizioni della classifica. Pur considerando Inter e Milan due squadre forti che stanno facendo bene, non me la sento di restringere solo a loro due il discorso scudetto. Il campionato è ancora aperto, in testa e in coda”. Foto: sito Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport havistato gli allenatori di Serie A sulla sfida traper la. Anche il tecnico della Sampdoria, Claudioa riguardo ha detto che “è unche ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, quindi lo consideroin tutte le posizioni della classifica. Pur considerandodue squadre forti che stanno facendo bene, non me la sento di restringeredue il discorso. Ilè ancora, in testa e in coda”. Foto: sito Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

