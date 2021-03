Pavia, gli studenti: "Test e vaccini agli universitari per una ripresa in sicurezza" (Di martedì 2 marzo 2021) Pavia, 2 marzo 2021 " "La ripartenza delle università deve essere una priorità, chiediamo un piano basato su Test e vaccini". A lanciare l'appello denominato #FuturoAperto alla Regione e al Governo ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 2 marzo 2021), 2 marzo 2021 " "La ripartenza delle università deve essere una priorità, chiediamo un piano basato su". A lanciare l'appello denominato #FuturoAperto alla Regione e al Governo ...

mmaritato : Dopo aver passato la prima parte dalla mattinata tra il reparto di pediatria e neuropsichiatria infantile e la seco… - Mary17314915 : @minGiustizia Buona sera ,vorrei portala a conoscenza di #denegatagiustizia. Presso ex tribunale di Vigevano dal 20… - CarlaRi13 : RT @marcoz984: Chiacchierando con un amico prof. universitario a Pavia, ci si chiedeva la ratio della precedenza al vaccino per loro rispet… - carmen_distaso : RT @marcoz984: Chiacchierando con un amico prof. universitario a Pavia, ci si chiedeva la ratio della precedenza al vaccino per loro rispet… - nonmipare : RT @marcoz984: Chiacchierando con un amico prof. universitario a Pavia, ci si chiedeva la ratio della precedenza al vaccino per loro rispet… -