Nuovo Dpcm Draghi, cade divieto asporto bevande dopo le 18 (Di martedì 2 marzo 2021) Nel Nuovo Dpcm anti Covid appena varato dal governo Draghi cade il divieto di asporto delle bevande dopo le 18. “In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto”, si legge nel provvedimento in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Duro il commento di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. “Scuole chiuse ma movida libera. Il Nuovo Dpcm sembra dire esattamente questo. Con una mano si chiudono le scuole e con l’altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Nelanti Covid appena varato dal governoildidellele 18. “In tutte le zone è stato eliminato ildile ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio dida non consumarsi sul posto”, si legge nel provvedimento in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Duro il commento di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci. “Scuole chiuse ma movida libera. Ilsembra dire esattamente questo. Con una mano si chiudono le scuole e con l’altra si elimina ildiper tuttile 18, favorendo così di ...

Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - Alessan28695699 : RT @art_it1: Un quadro in cui il soggetto rispetta il nuovo dpcm e passeggia solitario in mezzo alla natura. La Senna a Chatou di Pierre-Au… - uetta81 : RT @GiorgiaMeloni: Anche il nuovo Governo decide di limitare le libertà fondamentali a colpi di #DPCM. Eppure i tempi per coinvolgere il Pa… -