Nigeria | liberate 279 delle 317 ragazze rapite da un commando armato venerdì Presidente | “Pagato un riscatto | decisione pericolosa”

(Di martedì 2 marzo 2021) Sono di nuovo libere dopo tre giorni passati nelle mani dei loro sequestratori 279 giovanicheerano statein una scuola a Jangebe, nel governatorato di Zamfara, nel nord-ovest della, da unche aveva attaccato alcuni check point della sicurezza e fatto irruzione nei dormitori del collegio. Sono 38 le giovani di cui ancora non si ha notizia, visto che nel blitz discorso erano 317 le studentesse scomparse. Ad annunciare il rilasciogiovani è stato il governatore dello stato, Bello Matawalle, che all’Afp ha dichiarato: “Sono felice di annunciare che lesono state rilasciate. Sono appena arrivate al palazzo del governo e sono in buona salute“. Tuttavia non sono ancora ...