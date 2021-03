Milano – Uomo picchia ex compagna: arrestato (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, donna picchiata dall’ex compagno chiede aiuto simulando l’ordine di una pizza: la Polizia di Stato arresta un 25enne in flagranza Domenica 28 febbraio, in viale Brenta a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna, connazionale di Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021), donnata dall’ex compagno chiede aiuto simulando l’ordine di una pizza: la Polizia di Stato arresta un 25enne in flagranza Domenica 28 febbraio, in viale Brenta a, la Polizia di Stato haun cittadino marocchino di 25 anni per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex, connazionale di

Lucaniaterramia : RT @CarbonaroEr: @lucatelese Ma che scherzi a Lù, è ritornato in auge il 'PartitoTrasversale della Milano daBere' cò l'appoggio del 'Partit… - Yogaolic : #Milano “Frocio di m...' e gli sputi sull'auto: uomo insultato dal branco di ragazzini - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Ferisce la commessa con un coltello durante una rapina in un negozio: La Polizia di #Milano ha arrestato un uomo. Ci s… - CarbonaroEr : RT @CarbonaroEr: @lucatelese Ma che scherzi a Lù, è ritornato in auge il 'PartitoTrasversale della Milano daBere' cò l'appoggio del 'Partit… - Euippa : RT @DavveroTv: “Le malattie virali esistono da quanto è nato l’uomo e l’uomo ancora sta qua, sopravvive, non è mai scomparso per malattie v… -